À San Francisco, la police a désormais accès aux caméras de surveillance des particuliers

Mais du côté des experts en sécurité, on a tendance à s’inquiéter. La mesure serait terriblement envahissante selon eux. Notamment en ce qui concerne les communautés les plus marginalisées. “Nous sommes très préoccupés par ce que cela pourrait signifier pour les droits des personnes de la communauté LGBTQ, des communautés de couleur et des minorités religieuses. Et les gens qui sont engagés dans des protestations légitimes”, a déclaré Saira Hussain, avocate de la Electronic Frontier Foundation.

À noter que si le propriétaire de la caméra refuse son consentement, la police pourra émettre un mandat, et ainsi utiliser le flux de surveillance de la caméra si le mandat est accordé.