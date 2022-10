A San Diego, des récifs d'huîtres contre la montée des eaux.

D'ici à 2050, la fonte des glaciers pourrait faire grimper le niveau de la mer de 20 centimètres en Californie, selon une étude de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) publiée début 2022.

De quoi augmenter drastiquement la fréquence des inondations sur la côte Ouest, qui vont aussi arriver plus souvent à cause des tempêtes et des épisodes de pluies torrentielles favorisées par le changement climatique. La montée des océans va également aggraver l'érosion, qui menace déjà les côtes californiennes.

Autour de San Diego, ce futur inquiétant se manifeste déjà. Au sud, les rues de la ville voisine d'Imperial Beach sont régulièrement envahies par les eaux lors des grandes marées. Et à une heure de route au nord, la voie ferrée qui permet au "Pacific Surfliner" de longer la côte en train vient d'être fermée à hauteur de San Clemente : la digue rocheuse qui soutient les rails s'enfonce à cause de l'érosion.