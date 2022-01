À saisir : la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis !

Ce texte fondateur pourrait être adjugé entre 1 million et 1,5 million de dollars (entre 870.000 et 1,3 million d’euros). Il provient de la collection personnelle du regretté William S. "Bill" Reese, qui était réputé pour être le plus grand marchand de livres anciens de sa génération. Elle sera dispersée dans une série de ventes aux enchères thématiques qui se dérouleront à partir du 25 mai à New York et sur le site de Christie’s. Cette collection, composée de près de 700 lots, pourrait atteindre un montant estimé entre 12 et 18 millions (entre 10,5 et 16 millions de dollars).

"Voir la bibliothèque privée de William Reese pour la première fois a été l’une des expériences les plus exaltantes de ma vie. Les livres et les œuvres d’art [qui la composent] incarnent si bien la passion de Bill pour l’histoire", a déclaré Christina Geiger, chef de département, livres et manuscrits chez Christie’s New York, dans un communiqué.

Peu d’exemplaires de la Déclaration d’indépendance des États-Unis apparaissent sur le marché. L’un d’entre eux a été adjugé en février pour 4,42 millions de dollars (environ 3,9 millions de dollars) chez la maison d’enchères Freeman’s, soit cinq fois son estimation haute. Ce montant a permis d’établir un nouveau record de vente pour un document américain imprimé au XIXème siècle. Mais ce prix est nettement inférieur aux 43,2 millions de dollars (environ 37,7 millions d’euros) auxquels a été vendue une édition originale de la Déclaration d’indépendance des États-Unis en novembre chez Sotheby’s New York.