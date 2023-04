A Saint-Nicolas, un atelier crée et restaure les marionnettes du théâtre de Bouli Lanners

A Saint-Nicolas, à l'ombre du stade de Tilleur, une quarantaine de passionnés âgés de 11 à 82 ans donnent vie ou une seconde jeunesse à des Tchantchès, Nanesse et des dizaines d'autres marionnettes liégeoises.

Le savoir-faire de cet atelier de fabrication a séduit le comédien césarisé Bouli Lanners, qui va relancer un petit théâtre de marionnettes à Liège. Il a confié à cet atelier la création de nouveaux personnages et la restauration d'une centaine de ses marionnettes. "Bouli Lanners s'est par exemple rendu compte que son Tchantchès n'avait pas la tête qu'il souhaitait et que sa Nanesse n'était pas très jolie non plus. Il nous a demandé si on pouvait les refaire", précise Philippe Gillet, président de l'asbl Centre de la Marionnette de Saint-Nicolas. "On va devoir passer en revue une centaine de ses marionnettes parce que certaines sont mangées par les vers, abîmées ou avec des membres manquants. Bref, on va faire des pièces de rechange".

Pour honorer cette commande de Bouli Lanners s'activent des bénévoles passionnés par le travail du bois et le monde de la marionnette liégeoise. C'est le cas de Michel, un ancien chirurgien: "Je retrouve ici tous les automatismes de mon ancien métier, tout est question de dextérité. L'avantage, c'est que mes patients en bois ne se plaignent jamais. Et quand j'en rate un, je peux le brûler. A l'hôpital c'était plus difficile (rires)".

C'est en novembre que les marionnettes créées et restaurées dans cet atelier prendront vie dans le théâtre de Bouli Lanners, "Le Théâtre (transmissionnaire) de la couverture chauffante", à Liège.