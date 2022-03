A Saint-Josse, on sonne à la porte pour rappeler comment bien jeter ses déchets

Des agents communaux et des policiers qui patrouillent ensemble dans les rues. L’image se répète depuis quelques jours dans la commune de Saint-Josse, en région bruxelloise. Une opération de propreté publique a été lancée dans le quartier Nord.

Des patrouilles composées à la fois de policiers, d’agents de la propreté et de gardiens de la paix de la commune. Ils vont sonner aux portes des immeubles pour distribuer des prospectus en plusieurs langues et expliquer les règles en ce qui concerne les déchets et les poubelles. Tout cela plutôt que de mettre des amendes. En tout cas pour encore quelques jours. On vous propose de découvrir comment cela se passe sur le terrain dans le reportage ci-dessous.