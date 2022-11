A Saint-Josse, Ecolo-Groen s'apprête à faire monter le 16e suppléant au conseil communal

Avec 9 conseillers communaux, la liste Ecolo-Groen de Saint-Josse a surperformé. Elle a notamment profité des dissensions au sein du PS local et de sa liste du bourgmestre. Les écologistes forment le deuxième groupe politique de la commune, et le premier groupe de l'opposition. Résultat, avec 13 mandats (en incluant le CPAS) sur 29 candidats, les Verts ont déjà dû puiser profondément dans leur vivier de candidats.

Sur les neuf élus de 2018, deux ont été rapidement hors-jeu. Ahmed Mouhssin, secrétaire de la locale, est également député régional. Le parti ne l'a pas autorisé à cumuler avec son mandat local. Kenan Aydogan s'est attiré les foudres de la justice en étant impliqué dans le braquage d'une agence de paris. Il a quitté la politique après son inculpation. Par la suite, Veerle Vandenabeele a suivi son compagnon, chercheur dans une université américaine pendant un an et demi, et a préféré démissionner plutôt que de délaisser son mandat le temps de son absence.