A Saint-Gilles, les bébés aussi ont accès aux concerts acoustiques

Ce dimanche, dans une salle de la Tricoterie, à Saint-Gilles, une vingtaine de familles se sont inscrites pour le premier concert qui commence à 10h30. "Juste avant le repas de midi et la sieste, c’est parfait". Le concert n’a pas encore commencé que les petites jambes s’agitent. L’envie de jouer, ramper, toucher est bientôt incontrôlable. Et cela tombe bien. Ici, cette belle énergie ne dérange personne, ni les musiciens, ni les organisateurs de ces concerts pour bébés, Ana Silva et Romain Assénat. "Les activités pour les tout-petits sont rares. On privilégie les instruments atypiques, sonorités du monde, saxophone soprano, cithare, harpe. Ce sont de vrais concerts, avec de vrais instruments mais on s’adapte aux enfants et l’imprévu est souvent au rendez-vous".