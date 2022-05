A Sado, les tambours traditionnels du Japon font vibrer les âmes

M. Fujimoto est le plus âgé des 37 membres de cette troupe, qui recrute dans le cadre d’un programme de formation rigoureux. Elle a été fondée notamment pour attirer des visiteurs à Sado, au large de la côte ouest du Japon, et effectue des tournées nationales et internationales.

"Le taiko lui-même est comme une prière", explique M. Fujimoto, arrivé à Sado en 1972 pour rejoindre le groupe devenu ensuite Kodo.

"On disait autrefois que toute la zone où retentissait le son d’un tambour formait une seule communauté", explique-t-il.

Grâce au taiko […], je veux faire partie d’une communauté avec le public et envoyer un message de vie commune, un message de compassion.

C’est le projet de toute une vie pour M. Fujimoto, spécialiste de l’o-daiko, énorme tambour unique monté sur un support et joué par un musicien debout, dos au public, les bras levés au-dessus de la tête pour frapper l’instrument. L’effet produit un mur de son qui pénètre la cage thoracique et fait vibrer le corps.

Yoshikazu Fujimoto ponctue son effort de cris, les muscles de son dos presque nu fléchissant sous les sangles de sa tunique à chaque coup.