A Rotterdam, une promenade sur les toits pour découvrir la ville du futur

Les Pays-Bas sont par ailleurs particulièrement vulnérables au changement climatique car environ un tiers du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. Transformer la ville pourrait prendre des décennies, admet M. Van Geest, mais la balade donne une vue sur des initiatives réussies mises à l'honneur lors des "Journées des toits" organisées par son association depuis six ans.

Parmi celles-ci se trouve le populaire "DakAkker", un espace de 1.000 m² où poussent légumes, fruits et fleurs comestibles.

Emile van Rinsum, directeur du Centre pour l'environnement de Rotterdam et l'un des fondateurs de l'initiative, explique que son ONG a lancé ce projet sur le toit du bâtiment où étaient installés leurs bureaux il y près de dix ans.

Son exploitation a été la première et la "plus grande ferme sur les toits" d'Europe, assure-t-il, avant d'être rattrapée par des initiatives similaires notamment à Bruxelles, Copenhague et Paris. "C'est super chouette" de travailler à quelques volées d'escaliers de cet espace vert unique, calme au milieu de la ville, s'enthousiasme-t-il.

Une partie de la production est livrée à des établissements de Rotterdam et le restaurant aménagé à côté des cultures ne désemplit pas. "C'est un endroit très populaire", se réjouit-il.