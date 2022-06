À Rosières (Vaux-sur-Sûre), on épure les eaux usées avec des roseaux

D’apparence, rien ne laisse penser qu’il s’agit d’une station d’épuration. On pourrait facilement la confondre avec un étang. Dans ce bassin, seules 3 pompes de relevage font circuler l’eau. Les roseaux et les bactéries font le reste du travail aussi bien qu’une station classique. "Cette station d’épuration a de nombreux avantages. Elle consomme peu d’énergie, demande peu d’entretien et est beaucoup plus respectueuse de l’environnement", explique Stéphanie Heyden, présidente d’Idélux eau.