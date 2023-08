A Rome, on a enfin retrouvé le théâtre de Néron, disparu depuis l’Antiquité

Néron, cinquième empereur de Rome, honni et décrié par ses contemporains, était connu pour être un grand amateur d’art et de théâtre. Le personnage reste une énigme pour l’Histoire, tant les portraits peu flatteurs de lui ont été dressés. On l’a même accusé d’être responsable du grand incendie de Rome en 64 de notre ère. Événement durant lequel, selon les rumeurs, il aurait joué de la harpe et déclamé des odes au feu dévastateur. Un portrait sans doute peu conforme à la réalité historique. Quoi qu’il en soit, il est très probable que l’empereur se soit déplacé lui-même jusqu’au théâtre pour assister aux représentations poétiques et musicales qui y étaient données.