A Rixensart, votre facteur pourra reprendre vos petits électro-ménagers déclassés

Chaque foyer possède en moyenne 96 appareils électro-ménagers. Certains sont hors d'usage et vous n'avez pas nécessairement envie de vous déplacer au parc à container pour vous en débarrasser. A partir de ce lundi, si vous habitez Rixensart, votre facteur pourra les reprendre sous certaines conditions. D'abord, pas question bien sûr de lui remettre votre vieux frigo ou votre lave-vaisselle. On parle ici de petits appareils, comme le précise Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de Bpost :" On songe à des petits électro-ménagers comme des casques, des câbles, des sèche-cheveux etc... Il y a d'ailleurs une limite de poids et de taille: votre colis ne peut pas dépasser 50 x30 x30 et il ne peut pas peser plus de 30 Kg."

Ces colis doivent être emballés dans un carton ou un sac d'expédition sur lequel sera apposée une étiquette que l'on peut télécharger sur le site de Recupel. Autre précision importante, vous ne pouvez pas laisser ce carton devant chez vous afin que le facteur le reprenne. Vous devez être présent à votre domicile et l'échange se fait au moment où il vient vous déposer un colis que vous avez commandé. Ce service est gratuit.