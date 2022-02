À revoir : le documentaire poignant “Mon Chirac” en streaming sur Auvio

Victime d’un accident vasculaire cérébral en 2015, ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares. Au début de l’année, Jean-Louis Debré , ancien président de l’Assemblée nationale, avait donné des nouvelles peu rassurantes quant à l’état de santé de son ami dans un documentaire poignant que nous avons diffusé jeudi soir sur La Une , e n lieu et place de "Doc Shot" .

►► Si vous n’avez pas eu l’occasion de le voir, sachez que vous pouvez retrouver le documentaire "Mon Chirac" par Jean-Louis Debré (réalisé par Fabrice Pierrot) sur Auvio, en streaming gratuit.

Résumé : Au crépuscule de la vie de Jacques Chirac, Jean-Louis Debré écrit un film en forme d’hommage à son ami, raconte leur histoire d’amitié et de complicité professionnelle, mais aussi dresse un portrait intime de l’ancien Président à travers les témoignages de ceux ou celles qui l’ont côtoyé de près. Parce que c’est Jean-Louis Debré, Claude Chirac et quelques-uns des amis les plus intimes de Jacques Chirac, célèbres ou anonymes, ont accepté de parler face à une caméra, parfois pour la première fois, pour livrer leurs souvenirs encore jamais racontés et témoigner de moments qui ont scellé l’amitié du duo.