A revoir : "Le corniaud", duo gagnant pour Bourvil et De Funès

Elle a de la schnouf dans les ailes arrières, des pare chocs en or recouverts de chrome et des bijoux cachés dans la batterie. On parle de la Cadillac du film "Le Corniaud".

Le Corniaud est une comédie de Gérard Oury, sortie en 1965, qui met en vedette Bourvil et Louis de Funès. Ce sera la première fois que les deux acteurs se retrouvent après "La traversée de Paris".

Inspiré librement d'un des épisodes du démantèlement de la French Connection, l'histoire raconte la rencontre d'Antoine Maréchal, doux et naïf, qui se retrouve à faire la mule pour passer de la drogue et des pierres précieuses, dont le fabuleux Youkounkoun, entre l'Italie et la France pour le compte d'un truand, Léopold Saroyan.

Pour Gérard Oury, c'est un coip de maitre. Il caracole en gtête du box-office. Même la presse lui fait des éloges.