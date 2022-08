A revoir : Le Clan des Siciliens, l'histoire d'un braquage en plein ciel

Retour sur l'un des monuments du cinéma français. Un film policier français dʹHenri Verneuil sorti en 1969, le Clan des Siciliens.

Une histoire de famille, dʹun casse, dʹun vol de bijou, puis de dette dʹhonneur. Adapté du roman dʹAuguste le Breton, le Clan des Siciliens invite à lʹécran trois générations dʹacteurs: Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Trois stars pour un film de gangster qui fera date dans l'histoire du cinéma. Il emprunte les codes des plus grands films d'action. En effet, le braquage a lieu dans un avion lors d'un détournement. Huis clos garanti

Ce film va être un énorme succès. Verneuil sait raconter et il est chapeauté par le célèbre producteur Daril Zannuck. Et comme le disait Jean Gabin, ce film a trois atouts maîtres : une bonne histoire, une bonne histoire et encore une bonne histoire.