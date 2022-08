A revoir : Le Chien des Baskerville, le plus célèbre des Sherlock Holmes

Le Chien des Baskerville, tout le monde sait ce que cʹest. Cʹest le roman dʹArthur Conan Doyle le plus populaire et par conséquent le plus porté à lʹécran. On y retrouve Sherlock Holmes et le Docteur Watson aux prises avec un chien des enfers dans la lande brumeuse, une malédiction, et beaucoup de mystère. Mais comme dʹhabitude, avec Sherlock Holmes, derrière le mystère se cache la logique qui explique tout.

A lʹécran, dans le film de Terence Fisher sorti en 1959, Sherlock Holmes prend les traits de Peter Cushing. André Morell joue le Docteur Watson tandis que Christopher Lee devient le dernier des Baskerville, Sir Henry, la proie du chien.

Mais le monstre aboie dans la lande sauvage. Il est temps de partir résoudre lʹénigme. Embarquement immédiat pour Dartmoor, son château, son seigneur, ses marais, ses malédictions et son chien de lʹEnfer.