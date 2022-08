A revoir : "Hair" une ode à la liberté

Hair, cʹest la rencontre fortuite entre un cinéaste tchèque exilé aux Etats-Unis depuis la fin du Printemps de Prague et lʹun des Musicals les plus toniques jamais produits. Hair, avant dʹêtre un film, est une comédie rock de James Rado, de Gerome Ragni et de Galt MacDermot, crée en 1967 dans un petit théâtre obscur.

En 1968, le Musical explose sur scène, un succès non escompté qui lui permet dʹêtre joué à Broadway et dans le monde pendant 4 ans sans interruption.

Sʹappropriant le show, 10 ans après, Milos Forman en bouleverse quelque peu lʹordonnancement : coupant quelques morceaux musicaux, intégrant des ballets, resserrant lʹaction, inventant une histoire et donnant à son film une portée plus subversive, plus politique, plus triste aussi.

Le résultat, à lʹécran, en 1979, est une réussite. La caméra virevolte, les comédiens dansent et chantent dans Central Park à New-York.

Il y a question de guerre, dʹengagement, et surtout de liberté.

Et alors que les hippies sont rentrés dans le rang, le film bouleverse encore au moment de sa sortie, se teinte de nostalgie, et ancre à jamais les chansons de ce musical dans notre inconscient collectif.