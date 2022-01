A réécouter : " Le Voyage du Stradivarius Feuermann ", un violoncelle qui a près de 300 ans

Sur le millier d’instruments fabriqués par Antonio Stradivari, 696 sont arrivés jusqu’à nous. Parmi eux, 63 violoncelles. Dont le De-Munck-Feuermann, fabriqué en 1730, aujourd’hui en possession de Camille Thomas.

Après être probablement passé entre les mains des marchands de l’époque (Alessandro Cozio di Salabue et Luigi Tarisio), le violoncelle arrive à Paris par l’intermédiaire d’un prestigieux luthier français : Jean-Baptiste Vuillaume. Et parvient enfin chez Auguste-Joseph Franchomme, violoncelliste et intime de Frédéric Chopin.

Jean-Sebastien Bach : Suite No.1 in G Major BWV1007. :I. Prelude

Frédéric Chopin : Sonate pour violoncelle et piano – III. Largo

Auguste Joseph Franchomme : No. 7 In C Minor – Allegro Agitato