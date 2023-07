À redécouvrir : wallon de Liège et bossa-nova, un mélange détonant signé Guy Cabay

Le wallon de Liège n'est plus beaucoup parlé, mais il a ses dictionnaires, sa conjugaison, sa littérature, ses chansons, ses opéras, ses pièces de théâtre, et même une voyelle supplémentaire, le a rond en chef, qui se situe entre O et A. Sans oublier la Société de Langue et de Littérature wallonnes, dont Guy Cabay a eu l'honneur d'être élu membre.

Ce wallon liégeois a la particularité de très bien se fondre dans la bossa nova. L'apothéose de la bossa nova date du début des années 60. Adolescent, Guy Cabay écoutait cette musique avec beaucoup de plaisir, le jazz et la musique brésilienne fusionnaient un peu à cette époque-là.

"Et ça m'est venu comme ça. Je parlais wallon et j'aimais bien cette musique-là, et ça s'est fait d'un coup. Pour la chanson qui a marché, 'Pôv'tièsse' (pauvre tête), j'ai écrit le refrain en 30 secondes."

Dans le wallon, il y a des tas de phonèmes qui sonnent comme le brésilien : les djî, les djâ, ... et comme c'est une langue orale, on peut couper dans les mots et ça swingue tout seul, explique le musicien. Il se fait par ailleurs qu'il a une voix apparentée à celle de João Gilberto, le chanteur brésilien de bossa. "Quand on met tout ensemble, ça donne une illusion presque parfaite. Même si les Brésiliens ne croient pas que c'est du brésilien... "