A Ramillies, un conseil consultatif agri-rural tente de réconcilier agriculteurs et riverains

Si le dialogue a pris entre les membres du conseil, ceux-ci estiment avoir encore beaucoup de pain sur la planche. "Nous avons organisé dernièrement une journée cultures ouvertes, au cours de laquelle nous avons eu de nombreux échanges. C’était déjà positif, mais il faut encore aller chercher les personnes chez elles pour leur expliquer clairement notre travail et notre rôle, estime le président. Nous avons aussi prévu d’aller dans les écoles. C’est un travail de longue haleine".

Communiquer, prendre le temps de discuter, de faire connaissance, de répondre aux questions des uns et des autres, dans un climat calme et convivial, c’est ce à quoi aspire cette commission. Son avis consultatif est également précieux pour le collège et le conseil communal, lorsqu’ils doivent trancher sur certains dossiers. "Notamment en ce qui concerne la sécurité routière, précise Mireille Benoit, échevine en charge de l’agriculture, de la mobilité et des travaux. On ne peut pas se permettre de rétrécir une voirie au point de plus laisser passer les engins agricoles. On ne peut pas non plus installer des systèmes anti-inondations sur les terres agricoles, sans avoir l’avis de l’agriculteur. On se rend compte, à leur contact, des avantages et inconvénients de telle ou telle solution".