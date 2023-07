A (R) MOUR, l’exposition coup de cœur de l’été du MAD et Mous Lamrabat

Pour cette exposition estivale au MAD Brussels, centre de mode et design, Mous Lamrabat a travaillé en collaboration avec et autour des créatif·ves bruxellois·es et bien plus. Cette nouvelle série de photographies est une ode à la créativité bruxelloise telle que nous ne l’avons jamais vue auparavant. Elle présente également d’autres travaux de Mous Lamrabat qui n’ont pas encore été exposés.

La conduite de l’exposition est rythmée, en filigrane, par le scénographe français Justin Morin, qui a, de façon très esthétique, créé des voiles colorées en dégradé qui permettent, de par leur fragilité, leur transparence, de voir les œuvres et les visiteurs·ses à tout moment. Comme si le voile était délicatement posé sur notre visage, comme si le voile était un filtre de couleur, permettant des interprétations différentes des photographies de Mous Lamrabat, mais également une mise à niveau commune des perspectives des visiteurs·ses.

Hasard ou simple coïncidence, le melting-pot culturel qu’est notre capitale est une source d’inspiration évidente. Ayant grandi entre deux mondes, à la recherche d’un héritage culturel, Lamrabat a trouvé son bonheur auprès de nombreux·ses designers. La créatrice bruxelloise Siré Kaba, de la marque Erratum Fashion, a des origines guinéennes. Kenza Taleb Vandeput fait le lien entre la Belgique et l’Algérie avec sa marque Kasbah Kosmic. Fernando Miro de la marque masculine Mipinta, est arrivé à Bruxelles en passant par le Brésil et la France. Et une marque plus connue comme Botter, le label de Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter, trouve son inspiration dans la culture des Caraïbes. La designer textile Shishi San et ses vases tuftés complètent parfaitement l’œuvre colorée de Mous Lamrabat.

A l’image de son parcours, initié par des études d’architecte intérieur, Mous sait comment accueillir. Avec une œuvre aussi forte que symbolique (voir photo ci-dessous), composé de keffieh parés de ses photos, mais aussi d’un néon rose/rouge qui mélange le logo Nike à l‘écriture.