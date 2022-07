À quoi vont servir les nouveautés obligatoires sur les voitures neuves : système d'alerte en cas de vitesse excessive et boîte noire

A l'instar des avions, les voitures neuves produites en Europe devront dorénavant disposer d'une "boîte noire". Ce dispositif doit permettre d'enregistrer l'ensemble des paramètres de conduite ayant précédé un accident. Cela concerne aussi bien la vitesse du véhicule, le régime moteur, la phase d'accélération ou de freinage, le port ou non de la ceinture de sécurité, l'usage ou non du clignotant, la force de la collision et l'inclinaison du véhicule quelques secondes avant et après le choc. Il doit ainsi permettre de mieux cerner les causes d'un accident.

Cette boîte noire prendra la forme d'un petit boîtier équipé d'une puce électronique qui enregistre toutes ces données.

Attention : seuls les enquêteurs, les autorités judiciaires ou les instituts de recherche auront ensuite accès à ces données. De plus, absolument aucune conversation ou données personnelles sur le conducteur ou ses passagers ne sera enregistrée. Son installation obligatoire vise, à terme, à améliorer la sécurité routière et la protection des occupants des véhicules.

Ces nouveaux équipements sont désormais rendus obligatoires pour les nouvelles homologations de voitures neuves. Les véhicules d'occasion ne sont par conséquent pas concernés.