A quoi vont ressembler les nouveaux cours d'éducation sexuelle (Evras) ?

L’approche se base sur l’écoute et la tolérance. Pour cela, les professionnels utilisent des outils qui permettent de mettre les choses à distance. "On va créer un couple fictif, on va partir sur une situation inventée pour que les jeunes puissent s’identifier, parler d’eux mais sans parler de leur intimité", explique-t-elle.

Tout ne se passe pas toujours comme espéré. Les animateurs peuvent se retrouver face à des propos intolérants ou à des clichés violents. Dans ce cas, Doris Van Cleemput essaye de "comprendre pourquoi ils pensent comme ils pensent, quels sont les stéréotypes qu’ils ont dans la tête, d’où viennent-ils". "C’est déconstruire ensemble les peurs", pointe-t-elle.

Le sujet reste délicat. En décembre dernier, la publication du guide Evras avait suscité la polémique. Certains estimaient que certains passages du guide abordaient des sujets qui ne devraient pas être abordés à un si jeune âge. Or, ce guide n’a pas été conçu comme un manuel pour les enfants. C’est un référentiel à destination des animateurs et animatrices Evras.

"Ce n’est pas comme un programme scolaire dans lequel il faut cocher toutes les cases. Comme son nom l’indique, c’est un guide qui permet de soutenir les professionnels. Suite à la polémique, on a vu que certains termes portaient à confusion. On a donc fait tout un travail de relecture et de modification", précise Coraline Pisen, chargée de mission Evras à la fédération laïque de planning familial.