A quoi vont bien pouvoir servir les futurs robots humanoïdes ?

Qu'il s'agisse du Tesla Optimus ou du Xiaomi CyberOne, ces robots font la taille (entre 1,70 m et 1,80 m) et le poids (une cinquantaine de kilos) d'un homme moyen, peuvent marcher et se mouvoir comme lui.

Le plus élaboré des deux, le CyberOne de Xiaomi, serait capable de percevoir l'espace en 3D mais aussi et surtout de reconnaître des individus ainsi que leurs gestes, leurs expressions et leurs émotions. Une intelligence artificielle lui permettrait de pouvoir interagir avec des humains, comme par exemple réconforter quelqu'un de malheureux.

De son côté, Elon Musk a toujours affirmé rêver de greffer une intelligence artificielle bien plus puissante que celle d'un homme sur ses robots. Un premier prototype de l'Optimus est d'ailleurs annoncé avant la fin de l'année.