A quoi va vous servir le futur portefeuille européen d'identité numérique ?

Ce sera à chaque État de fournir le dispositif adéquat pour pouvoir stocker puis présenter ces documents en ligne. A l'image de FranceConnect, ce sera donc un moyen pour n'importe quel citoyen européen d'accéder à des services en ligne et de justifier facilement de son identité. In fine, ce portefeuille européen d'identité numérique pourra servir à identifier un utilisateur, prouver certains attributs personnels afin d'accéder à des services numériques, publics et privés, au sein de l'Union.

Cette identité numérique européenne sera accessible à tous les citoyens et résidents de l'Union européenne qui le souhaitent. Elle ne sera pas obligatoire.

Selon une étude réalisée par Thales, 85% des Français se disent favorables à la mise en place du futur portefeuille européen d'identité numérique. Un dispositif qui permettra de s'identifier et d'échanger des données personnelles avec les autorités publiques depuis un smartphone.