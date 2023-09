À quoi va ressembler la voiture du futur ?

Du point de vue de l’usage, il est important de travailler sur le taux d’occupation moyen, c’est-à-dire le nombre de personnes transportées en moyenne par voiture, et qui est encore aujourd’hui en Belgique d’1,4 personne. Un chiffre qui descend même à… 1,06 pour se rendre au travail. De plus, dans notre pays, 40% des trajets de moins de 5 km se font encore en voiture.

Ensuite, du point de vue du poids des voitures en elle-même, la tendance est à la hausse avec la prédominance des SUV (Sport Utility Vehicle), des voitures plus larges, plus hautes et plus longues. Des voitures qui, selon l’ingénieur français Philippe Bihouix, ont une demande en matériaux jusqu’à dix fois supérieure comparée à celle d’une une simple voiturette dont l’autonomie serait plus raisonnable.



Bref, si la Belgique veut réussir à atteindre ses objectifs climatiques, l’avenir de la mobilité ne doit pas simplement être envisagé d’un point de vue technologique, mais également du point de vue du poids, de l’usage et du nombre de voitures qu’il y aura sur nos routes. Un défi qui ne pourra se concrétiser qu’en avantageant les transports en commun et la mobilité douce vis-à-vis de la voiture individuelle.

► Regarder l’intégralité de l’épisode sur Auvio via le lien ci-dessus.