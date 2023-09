À quoi servirait un sac à dos intelligent ?

Les exemples d’utilisation sont encore assez flous. Microsoft prend néanmoins l’exemple d’un skieur, emmitouflé dans sa combinaison et portant son sac sur le dos. Il peut alors demander où se trouve la piste la plus proche ou s’il peut regagner son hôtel par le chemin d’en face. Dans tous les cas, le système intégré au sac analysera automatiquement les environs et vous indiquera si la direction est la bonne ou non. Tout en skiant, vous pouvez aussi à tout moment ajouter un événement dans votre calendrier ou demander le prix d’un article dans un magasin à proximité. En cas d’accident, vous pouvez même demander de l’aide, sans avoir à sortir votre smartphone. Les mêmes usages peuvent être envisagés en randonnée ou même en mer, sous réserve qu’il y ait une connexion internet…