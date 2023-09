À quoi servent vraiment les entractes lors des pièces de théâtre ? La réponse dans l'émission "Kiosk"

Imaginez-vous dans une salle de théâtre, vous êtes captivés par la scène et son intrigue et d'un coup... entracte ! Adoré par certains et détesté par d'autre, celui-ci créé débat. Alors attention, l'entracte n'est pas obligatoire, certains lieux le pratiquent et d'autres pas, mais une question reste : à quoi servent-ils ? Dans ce premier numéro de Kiosk, émission autour des arts de la scène, Éric Russon vous apporte la réponse.