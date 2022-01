À quoi servent vos dons de sang ?

La gestion des stocks est essentielle, l’hôpital ne peut se permettre une pénurie. Le docteur Minon fait le point sur les réserves plusieurs fois par jour, d’autant que la durée de conservation des différents produits joue un rôle essentiel " les plaquettes se conservent 5 jours. C’est là où on est le plus à flux tendu, je dois avoir le juste stock pour l’institution. Si j’en ai trop, elles risquent de périmer ". À l’opposé, le plasma peut être congelé et conservé durant une année à -30 °C.

On a des réserves de sang pour 5 jours, après il n'y a plus rien

Pour le sang, c’est encore différent " sa durée de vie est de 42 jours, je peux le conserver un certain temps à l’hôpital. Mais si demain la Croix-Rouge connaît une forte chute dans les dons de sang, il est clair qu’on a des réserves pour 5 jours, après il n’y a plus rien ". Le docteur rassure, les pénuries sont très rares, peut-être une fois par an. Quand les stocks sont faibles, la Croix-Rouge lance des appels aux dons et si la situation reste critique, elle prévient les 300 hôpitaux quel dessert " dans ce cas, nous pouvons déprogrammer les interventions non-urgentes où le risque de saignement est important " explique le docteur Minon.



Pour éviter des pénuries, les hôpitaux sont lien direct avec la Croix-Rouge. À la Citadelle, des livraisons sont organisées deux fois par jour, à midi et en soirée. En cas d’urgence, des taxis spécifiques peuvent livrer des poches pour répondre aux besoins des hôpitaux.

Si vous souhaitez donner votre sang, il faut prendre rendez-vous dans l'une des collectes reprises ici.