Tous les jours, nous utilisons l'eau pour différentes tâches : se laver, faire la vaisselle, la lessive, se brosser les dents et aller aux toilettes. Cette eau part dans les égouts. On appelle ça les "eaux usées". Les entreprises aussi consomment de l'eau et en rejettent. La pluie enfin ruisselle dans les égouts emportant avec elle des déchets et même des produits toxiques laissés sur les routes par les transports.

Sans intervention, ces eaux se retrouveraient dans nos cours d'eau, rivières et dans la mer. Cela pourrait être dangereux pour les organismes vivants. On va donc la rendre plus propre, l'épurer.