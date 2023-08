À quoi servent les rayures du zèbre ?

Mais alors pourquoi les éléphants, les chameaux et les girafes, par exemples, n’ont-ils pas adopté la mode des rayures ? Cette fois, la réponse se trouverait dans l’estomac du zèbre. Sa digestion étant moins efficace que celle des autres herbivores, le zèbre doit consacrer plus de temps à se nourrir. Il passe donc la journée sous un soleil de plomb… pendant que d’autres se réfugient à l’ombre.

Cela dit, à travers l’Afrique on voit de plus en plus de zèbres avec un pelage atypique. Des chercheurs ont voulu comprendre pourquoi, ils ont donc recueilli des échantillons d’ADN. Et ils ont constaté que chez les animaux au pelage atypique (moins classiquement " noir et blanc "), le taux de consanguinité était plus élevé.

Comment l’expliquer ? Les zèbres migrent normalement sur de grandes distances et cela permet à différentes populations de se mélanger. Mais la construction de routes et plus globalement le développement humain fragmentent toujours plus leur habitat. Le brassage génétique essentiel à la survie de l’espèce est dès lors plus limité.

Quoi qu’il en soit, les zébrures sont-elles des chasse-insectes ou un système de climatisation ? L’énigme est loin d’être résolue. Et si leur rôle est un jour élucidé, les chercheurs s’entendent pour dire qu’il ne sera jamais tout noir… ou tout blanc !