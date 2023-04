À quoi servent les points noirs des coccinelles ?

Depuis quelques jours, les coccinelles sont partout. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament dément une idée reçue sur ce petit animal au sujet de ses points noirs.

On dénombre aujourd’hui plus de 5000 espèces différentes de coccinelles dans le monde. De toutes les sortes : des rouges, des jaunes, des marrons, des noires, à pois, lignées, à carreaux, toute une panoplie. La plus connue, rouge à points noirs, s’intitule sobrement coccinella septempunctata.

Extrêmement utile pour nos jardins, elle nous débarrasse d’une série d’insectes nuisibles comme le puceron. Pour Bénédicte Flament, il est donc important de les protéger pour protéger notre biodiversité.

On pense toujours que ses points noirs permettent de définir leur âge. On a tout faux. Ils ont pour la coccinelle une autre fonction, car c’est un moyen pour elle de se protéger. Ou plutôt de protéger ses congénères.