A quoi servent les moustaches du chat ?

Les scientifiques les appellent vibrisses. En fait, ce sont de simples poils mais beaucoup plus épais que les autres et particulièrement innervés. Situés autour du museau, mais aussi au-dessus des yeux, sous le menton et sur les joues, ils ont de nombreuses fonctions essentielles au bon fonctionnement du chat.

Les moustaches sont d’abord primordiales dans son orientation : elles lui servent en effet de détecteurs de mouvements. Même si nos félins ont une excellente vue, leurs moustaches les aident à se repérer et à détecter les vibrations dans l’air.

Lorsque les vibrisses perçoivent une vibration, cela déclenche un influx nerveux qui se dirige tout droit vers le cerveau grâce à des capteur ultrasensibles. Le chat peut alors repérer plus facilement des proies, y compris dans l’obscurité. Selon des comportementalistes, les vibrisses peuvent aussi l’aider à anticiper la largeur d’un espace et ainsi éviter de se retrouver coincé.