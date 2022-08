A quoi servent les mâts métalliques installés dans le parc Josaphat ? La guilde Saint-Sébastien vous répond !

Si vous vous êtes déjà promenés dans le parc Josaphat à Schaerbeek, sans doute avez-vous remarqué de grands mâts métalliques surmontés d’une cage, non loin de la buvette Saint-Sébastien. Vivre Ici vous explique pourquoi elles sont là et à quoi elles servent.

Pour trouver la réponse à notre question, nous avons rencontré les membres de la guilde Saint-Sébastien pour vous faire découvrir ce sport insolite.. Ces mâts métalliques sont en réalité des perches que les archers de la Guilde utilisent chaque mercredi pour s’entraîner au tir à l’arc vertical.

C’est Xavier Boulet, président de la guilde Saint-Sébastien qui nous accueille avec le sourire. Il tire depuis 35 ans et se souvient de son premier oiseau comme si c’était hier. " Une fois qu’on a le virus du tir à l’arc, il ne nous quitte plus ! " Cette phrase, nous l’entendrons à plusieurs reprises tout au long de l’après-midi que nous avons passé avec les archers de la guilde.

La guilde Saint-Sébastien aurait été instaurée à Schaerbeek en 1598, selon la commune. La présence de mâts métalliques dans le parc Josaphat est plus récente puisqu’ils ont été installés en 1919. Pour la petite histoire : " Au Moyen-Âge, les guildes d’archers et d’arbalétriers se sont battu auprès des souverains en temps de guerre et ont assuré la sécurité des villes en temps de paix. […] À l’arrivée de la Renaissance, ayant perdu leur fonction de défense nationale et locale, les guildes ne pratiquent plus le tir à l’arc et à l’arbalète que comme passe-temps et organisent des compétitions d’agréments. Le " tir à l’oiseau " ou " jeu du papegay " est alors pratiqué par les archers et les arbalétriers, auxquels viendront s’ajouter plus tard les arquebusiers " peut-on lire sur le site de la commune de Schaerbeek. Des siècles plus tard, les archers de la guilde perpétuent cette tradition du tir à l’oiseau, en plein cœur du parc Josaphat.

Et pourtant, plus les années avancent et moins les membres de la guilde sont nombreux. Il y a 35 ans, quand Xavier Boulet a rejoint la guilde ils étaient à l’époque plus de 50 membres. Aujourd’hui, on en compte une trentaine : " Nous sommes 32 membres mais ce ne sont plus tous des archers. Notre doyen par exemple, il ne tire plus. Il a 96 ans et il est membre depuis plus de 80 ans ! C’est notre membre le plus ancien. Ses enfants aussi sont archers de père en fils. C’est une famille importante de notre guilde. " Les membres de la guilde sont francophones et néerlandophones et depuis peu on y trouve aussi des femmes, dont la présence était interdite au sein de la guilde il y a quelques siècles. Ils sont plusieurs au sein de la société de tir à regretter le manque d’intérêt pour leur sport : " De manière générale, les gens manquent d’imagination et de curiosité pour continuer à faire vivre les traditions " explique Mc Cloud Zicmuse, le roi actuel de la guilde. " C’est vrai que c’est un sport moins connu que le foot, mais c’est addictif et bon pour la santé ! C’est un magnifique sport et je serai vraiment très triste si ça devait se perdre. "