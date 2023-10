À quoi servent les contes de fées ?

Le conte de fées est aussi appelé conte fantastique ou conte merveilleux. La réalité y est toute relative et les situations rencontrées relèvent de la pure imagination de celui qui la raconte ou l’écrit :

Dans les contes de fées les animaux peuvent parler, ils pensent et agissent. Les personnages réels et irréels se rencontrent et interagissent. Le Petit Chaperon Rouge est une petite fille et elle rencontre un loup qui parle et qui va même manger sa grand-mère... Les Trois Petits Cochons parlent aussi et vont construire une maison. Quant au Petit Poucet, il s’agit bien d’un enfant qui va devoir faire face à un Ogre !

On le voit, dans un conte de fées, on passe de la réalité à la fiction. C’est en cela qu’il peut être enrichissant pour l’enfant qui le lit ou plutôt à qui on le lit !