À quoi servent encore les extraits de compte ?

Belfius sera bientôt l’une des dernières banques à proposer l’impression d’extrait de compte en agence. Faut-il pour autant jeter ces documents aux oubliettes ? Caroline Sury, journaliste à L’Écho, nous explique leur intérêt dans le 6/8.

Les extraits de comptes en papier sont en voie de disparition. Ils sont de moins en moins consultés et la majorité des banques ont cessé leurs impressions.

Il est encore possible de se les faire envoyer par la poste, mais dans la plupart des banques ce service est payant, de l’ordre de 1 à 2,5 euros par mois et par compte. Ce qui reste gratuit est d’aller sur son compte en ligne et de télécharger ses extraits de compte.

On n’est pas obligé de les imprimer, il suffit de les garder dans un dossier sur son ordinateur : les extraits de compte numériques ont la même valeur juridique probante que le papier.