À quoi servent ces câbles noirs en travers de nos routes ?

En plus de ces câbles, d’autres appareils permettent de mesurer le trafic. Par exemple des mini-caméras. C’est d’ailleurs ce type d’appareil de mesure qui est actuellement au centre de l’appel à volontaires " Telraam Charleroi Métropole ". Une initiative lancée par l’AwAC (Agence wallonne de l’air et du climat), en partenariat avec Charleroi Métropole et l’ASBL MOBILESEM.

L’appel concerne les habitants de 11 communes : Charleroi, Momignies, Beaumont, Lobbes, Chimay, Erquelinnes, Thuin, Sivry-Rance, Merbes-le-Château, Fontaine-l’Evêque, et Montigny-le-Tilleul. Ils sont invités à installer une mini-caméra à leur fenêtre, pour peu qu’elle donne sur une route fréquentée. L’appareil enregistrera la vitesse, et contrairement aux câbles routiers qui ne concernent que les véhicules, ces caméras analyseront aussi la circulation des piétons et des cyclistes.

Comme le précise Xavier Desguin : " Toutes ces données récoltées seront anonymes. Elles nous permettront de déterminer quel type d’infrastructure installer pour que chacun puisse circuler en bonne harmonie avec les autres. Mais aussi parfois de mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation ".

À noter que la police peut également, sur demande de riverains, installer des analyseurs de trafic. Des appareils qui enregistrent les vitesses moyennes et maximums de la circulation, sans flash et sans verbalisation. Mais l’échevin précise tout de même : " Si on constate que, par exemple, plus de 25% du trafic est en excès de vitesse, alors on peut décider d’installer des ralentisseurs de trafic, des chicanes, des panneaux de prévention, … Et si malgré ces mesures ce n’est pas suffisant, alors la police dispose aussi de radars répressifs. ".

Toutes les informations, et le lien d’inscription de cet appel à volontaires sont à retrouver sur le site de Charleroi Métrolopole.