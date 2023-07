À quoi sert le service social du Palais Royal ?

Visite dans les coulisses du Palais Royal à Bruxelles. Le Roi Philippe reçoit beaucoup de courrier chaque année. Pour pouvoir y répondre au mieux, il dispose d’un "Service des requêtes et des affaires sociales".

L’année dernière, 60.000 Belges ont écrit au souverain : "Les gens ont un peu de mal à savoir où et à qui s’adresser, et le roi et la reine deviennent leur dernier recours… ", explique l’une des collaboratrices.

Chaque demande de renseignements, d’aide juridique ou financière est traitée, analysée et reçoit une réponse.

Un tiers des requêtes concerne des situations de précarité. L’an dernier, une aide financière d’une moyenne de 200 euros a été accordée à plus de 700 familles.