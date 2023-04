À quoi sert la poche du kangourou ?

Il restera ensuite huit mois dans la poche. C’est là qu’il va poursuivre son développement et se nourrir aux mamelles. Après huit mois il pèse 3,5 kilos et commence à sortir de la poche. Celle-ci prend alors uniquement une fonction de transport et de protection contre les prédateurs.

L’autre particularité anatomique de la femelle kangourou, c’est qu’elle possède trois vagins et deux utérus. Elle peut donc avoir plusieurs bébés en même temps qui seront chacun à une étape différente de leur développement, et porter dans sa poche un nouveau-né et un jeune âgé de plusieurs mois.