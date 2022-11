À quoi sert l’astrolabe que le Mumons a fait réaliser et qui est visible en ses locaux ?

Le Musée de l’Université de Mons (MUMONS) s’est offert un astrolabe. La nouvelle acquisition a été présentée au public à l’occasion de récente "Nuit de l’astrolabe" organisée par le musée.

Que fait-on avec un astrolabe ?

Cet instrument se situe à la croisée de la science, de l’art et de la curiosité. L’astrolabe, dont l’origine remonte à l’Antiquité, a connu une importante évolution du VIe au XVIe siècle. L’instrument permet, notamment, de déterminer l’heure, de jour comme de nuit, de prévoir les heures de lever et de coucher des astres, de connaître la position des astres et de suivre leurs mouvements. "Notre astrolabe dispose de toute une série de raffinements assez étonnants", explique le physicien Francesco Lo Bue, directeur du MUMONS. "Il permet par exemple aux musulmans de connaître les cinq moments de la prière, et de connaître la Qibla, soit la direction de la Mecque. Il peut aussi aider à déterminer la hauteur d’une tour ou la profondeur d’un puits."

L’astrolabe dont s’est doté le MUMONS a été créé spécialement pour le musée universitaire montois. Il a été fabriqué en laiton par la française Brigitte Alix, pratiquement la seule personne en Europe qui fabrique encore aujourd’hui de vrais astrolabes.