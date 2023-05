À quoi ressembleront les jeux vidéo de demain ?

L’intelligence artificielle prend le pas dans beaucoup de domaines et les jeux vidéo n’y échappent pas. La réalité virtuelle est de plus en plus présente, comme dans beaucoup d’industries.

Mais donc, en quoi pourra-t-elle changer la vie du gamer ? Grégory Carette tend à dire que ça sera surtout du côté des PNJ (personnage non jouable).

“Lorsque vous êtes joueur, il vous est possible d’avoir une conversation avec PNJ mais ce sont des discussions relativement fortuites. Les réponses sont quasiment toujours les mêmes. En insufflant l’intelligence artificielle dans de grands jeux, on va pouvoir enrichir ces discussions et on pourrait avoir une discussion complète et réfléchie. Ces personnages deviendront intéressants.” explique-t-il.

Les personnages non jouables pourront enfin prendre vie.