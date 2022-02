À quoi ressembleront les batteries de demain ?

D’autres initiatives et pistes de recherches sont évidemment explorées par des chercheurs à travers le monde, mais pour Francesco Contino, ingénieur à l’UC Louvain et spécialiste en énergie, les batteries du futur se devront avant tout d’être plus durables et réutilisables. "Je pense qu’il faudrait partager les batteries domestiques, comme pour les voitures, dans le futur.", explique Francesco Contino. "De cette manière, on s’assure qu’on utilise tous les matériaux présents dans ces batteries au maximum. Toute recherche qui permet d’aller vers une plus grande flexibilité d’utilisation de ces batteries, le plus longtemps possible, va dans la bonne direction".