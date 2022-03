A quoi ressemblera Liège Airport dans 20 ans ? Lancement de l'enquête publique, l'étude d'incidences est enfin bouclée

On est donc vraiment à un moment charnière du développement de l’aéroport. Ils veulent vraiment occuper tout l’espace qui leur a été réservé.

Cedric Leterme est membre du collectif "Stop Alibaba and Co", qui suit évidemment le dossier du développement de l'aéroport de très près. Sur l'enjeu de cette enquête publique, il est catégorique : "Il est colossal. Et j’ajouterai que cela ne concerne pas que les riverains proches de l’aéroport mais l’ensemble de l’agglomération liégeoise, bref tous ceux qui sont impactés plus ou moins directement par le bruit des avions et, plus largement, par les conséquences des activités de l’aéroport. Ce qui est en jeu ici, en fait, c’est le renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport. Donc son permis d’exploitation, son permis d’opérer si vous voulez, pour les 20 prochaines années. On est donc vraiment à un moment charnière du développement de l’aéroport. Ils veulent vraiment occuper tout l’espace qui leur a été réservé, en fait, dans les schémas de développement jusqu’à présent. Mais du coup cela impliquerait de faire exploser le nombre de vols, le nombre d’activités, le nombre d’entreprises présentes sur le site, etc".