À quoi ressemblera le métier d’infirmier de demain ? La réforme de la profession se profile

Le groupe de travail estime qu’il faut "s’efforcer d’évacuer les tâches non-infirmières" comme le nettoyage ou les tâches administratives, pour que l’expertise du métier soit utilisée le plus efficacement possible. Mais pourquoi le personnel infirmier doit-il faire ce genre de choses, hors de son champ professionnel ? Notamment parce qu’ils sont là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui leur fait, d’après les experts du groupe, porter à tort la responsabilité de ces tâches nécessaires à la continuité.

Pour le groupe de travail, il n’est pas nécessaire de créer une profession nouvelle axée sur l’aide aux soins. L’assistant logistique pourrait voir ses tâches élargies vers une fonction de professionnel de soutien aux soins, pour assister lors des soins d’hygiène de base, par exemple, l’aide administrative et logistique (repas, transport, gestion des stocks… ).

À cela, Dan Lecocq, président de la Fédération nationale des infirmières de Belgique (FNIB), réagit également de façon critique. Il craint une "poursuite du mouvement de déqualification" de la profession. "On a un continuum des fonctions infirmières qui normalement est assez simple et internationalement reconnu", dit-il. "Aide-soignant(e), infirmier(e) responsable de soins généraux, infirmier(e) spécialiste et infirmier(e) de pratique avancée. Et là, ici en Belgique, on commence à inventer un aréopage de professionnels avec des qualifications diverses et variées, à qui on va déléguer un nombre important de tâches et de soins. Et ça, c’est très inquiétant. Parce que toutes les études montrent que plus le pourcentage de personnel peu qualifié est élevé dans les équipes, moins bonne est la qualité des soins." Dan Lecocq se dit inquiet de ce qu’il appelle un mouvement de "déqualification".