A quoi ressemblera le cimetière de demain ?

L’exemple de Marche-en-Famenne est parlant. Là-bas, trois cimetières (dont celui du village d’Humain, le bien nommé) sur 17 ont entamé leur mue végétale, il y a un an à peine.

"On enlève tout sur une hauteur de 25 cm, explique Frédéric Denys, agent technique à la commune. On place de la pierre de lave, de la pelouse et trois sortes de trèfle. C’est du boulot, mais après, ça va vite. Là, on vient de tondre pour un enherbement commencé en septembre ! ".