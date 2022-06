A quoi ressemblera la voiture du futur ?

En plus de rendre leurs voitures entièrement électriques, les constructeurs automobiles vont également devoir les rendre moins lourdes et plus sobres s’ils veulent réduire au maximum leurs émissions de CO2 dans l’air.

C’est ce qui ressort de l’Atlas des mobilités, publié par la fondation Heinrich-Böll.

Alors que l’Union européenne s’est montrée favorable à un arrêt dès 2035 des ventes de voitures neuves à moteur thermique, les efforts pour tendre vers la neutralité carbone vont devoir s’intensifier. Pour répondre aux objectifs climat, la voiture du futur devra être aussi beaucoup plus sobre que les modèles actuels. Elle devra être plus petite, composée de moins de matières premières, et recyclable si possible à 100%. L’objectif est en effet de parvenir à un système durable et entièrement décarboné.