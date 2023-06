A quoi ressemblera Chaudfontaine dans 15 ans? La commune a présenté son Masterplan

Comment habiterez-vous à Chaudfontaine dans quinze ans? La commune vient de présenter son Masterplan. Une dernière réunion d'information à destination des citoyens avant le démarrage de l'enquête publique s'est tenue ce jeudi soir au Casino.

On densifie là où on a déjà construit

Que faut-il retenir de cette réunion? Que depuis dix ans, la population de Chaudfontaine est stable. Il n'y a pas moins d'habitants, il n'y en a pas plus. Par contre, les familles sont plus petites, il y a plus de ménages, il faut donc plus de logements. Où les mettre? Plutôt vers les noyaux villageois déjà construits que dans les prairies. C'est ce qui s'appelle "densifier". "On densifie là où on a déjà construit" explique Sophie Tilman, du bureau d'études Pluris, "mais on densifie de manière mesurée. On est quand même dans un territoire qui n'est pas une ville, ce sont des territoires péri-urbains."

"On va diminuer les densités autorisées en termes de logements pour respecter le caractère vert" ajoute Dominique Verlaine, échevin de l'Urbanisme. "On dit souvent de Chaudfontaine qu'elle est le jardin vert de Liège."

Urbaniser les périphéries des villages sera plus difficile, annonce l'échevin, ce qui ne veut pas dire impossible: "Tout ce qui a déjà fait l'objet d'un permis et qui n'est pas encore construit pourra être construit bien évidemment, mais c'est l'avenir, et ce sont les futurs permis qui seront délivrés qui sont concernés."

Tout citoyen pourra faire des remarques

Parmi les personnes présentes hier à la réunion, Carole. Elle est venue s'informer: "On a un permis de construction de beaucoup de logements, je trouve que c'est un peu interpellant. C'est intéressant que la commune s'en inquiète et veuille limiter."

Les citoyens vont pouvoir donner leur avis: "Tout qui veut pourra faire des remarques et nous y répondrons dans le cadre de l'examen des remarques qui auront été faites" précise l'échevin.

L'enquête publique sur le nouveau Masterplan de Chaudfontaine commence le 5 juin. Elle durera un mois.

Si vous voulez donner votre avis en toute connaissance de cause, le Masterplan dans son intégralité sera téléchargeable sur le site de la commune de Chaudfontaine. Prévoyez du temps. Il y a environ huit cents pages à lire.