À quoi ressemble la vie de supercentenaires ? Que dit la science sur cette longévité ?

Quand on rappelle à Hermine Saubion qu'elle a 110 ans, elle répond : "C'est vieux, c'est pas jeune, je tiens le coup". La supercentenaire qui vit dans les Alpes-de-Haute-Provence n'a aucun problème de santé mais des incapacités physiques et une surdité lourde qui l'isole. Elle ne comprend que des bribes de phrases. Mais elle ne renonce pas à la vie en société ici, où elle vit depuis deux ans. Quand Annick, une autre pensionnaire, passe, elle l'interpelle : "Vas-y, assieds-toi !".

Sœur André non plus n'a pas de problème de santé hormis une raideur musculaire et articulaire liée à son immobilité et a très peu de traitements quotidiens, ce qui est sans doute "un de ses secrets de longévité", rapporte son médecin Geneviève Haggai-Driguez.

Elle a survécu facilement au Covid-19, qui l'a juste un peu fatiguée.

"Elle passe au travers de tout", "reprend le dessus de façon absolument incroyable" et "quand on échange avec elle, elle dit: 'Oh, de toutes les manières, j'ai connu la grippe espagnole'". Les spécialistes ont d'ailleurs observé que les centenaires nés avant l'épidémie de grippe espagnole de 1918 avaient mieux résisté au Covid que les personnes âgées nées après.

Si elles se montrent résistantes, ces personnes d'âge extrême ont vu beaucoup de leurs proches disparaître, elles n'ont plus personne avec qui partager la mémoire de leur vie.

La mort, elles en parlent, sans tabou, c'est leur quotidien. "On attend", dit Hermine, "on attend la fin, la mort, ça arrivera...". Sœur André aussi se sent prête. "Toute la journée seule avec sa douleur, c'est pas drôle", dit-elle. Mais "le Bon Dieu ne m'entend pas, il doit être sourd d'oreille".