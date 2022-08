A quoi ressemblait l'humain au Moyen-âge ?

Nous sommes dans la seconde moitié du 12e siècle, entre les années 1160 et 1195, en Alsace. Partons à la rencontre d'Herrade, l'abbesse qui dirige le couvent du mont Sainte-Odile, sur les bords du Rhin. C'est à cette religieuse, appelée de Landsberg ou de Hohenbourg, que l'on doit la première encyclopédie jamais écrite par une femme.

Un codex intitulé « Hortus deliciarum » (« Le Jardin des délices »). Un ouvrage de pédagogie qui se propose d'instruire les moniales et les jeunes filles de la haute noblesse à l'Ancien et au Nouveau Testament et surtout aux vertus permettant d'éviter les feux de l'enfer.

Selon la tradition de l'époque, Herrade illustre son travail en dessinant les nonnes du monastère, sans oublier de se représenter elle-même. A bien y regarder, la soixantaine de femmes ainsi croquées se ressemblent comme autant de gouttes d'eau.

Poses, vêtements, expressions du visage , rien ne les distinguent les unes des autres. Et pour cause, elles ont toutes renoncé à leur être pour devenir les fiancées du christ. Elles n'ont plus d'âge, plus d'individualité.

Aujourd'hui, il nous semble évident que tous les êtres sont singuliers et promus comme tels. Mais qu'en est-il au Moyen Âge ? Les individus ont-ils chercher à s'affirmer, à se définir en tant que personnes uniques ? Il semblerait que non. A moins que l'expression de cette individualité n'ait été réprimée ?

Si c'est le cas et que l'idée d'individu n'est pas une construction sociale récente, comme les recherches tendent à la prouver, les humains du Moyen Âge nous ressemblent-ils dans leur ... individualité ?

En nous méfiant des anachronismes et des présupposés, menons l'enquête...