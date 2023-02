À quoi ressemblait Bruxelles dans les années 1840 ? Récit de la romancière Charlotte Brontë

Dans ces années-là, Bruxelles et la Belgique s’ouvrent au tourisme et connaissent le développement du transport, du chemin de fer, des auberges… On peut ainsi lire que toute la famille Héger et leurs pensionnaires partent en excursion à Waterloo, voir la butte du lion, construite en 1826. Puis ils se rendront à Ostende, en train. Charlotte Brontë décrit le convoi, qui est l’exacte représentation des classes sociales : plus on est installé près des locomotives, plus on est enfumé…

Culturellement, à l’époque, Bruxelles est une ville à deux vitesses. "Pour les gens qui ont les moyens, c’est juste prodigieux, parce qu’il y a des concerts donnés tous les soirs, des pièces de théâtre avec des acteurs qui viennent de Paris. Il y a des spectacles grandioses, dont les 25 ans du règne de Léopold Ier, explique Nathalie Stalmans. Il y a une démesure dans tout ce qui est festivités, cavalcades, animations, illuminations, au Vauxhall et partout, en comparaison avec la vie du commun des mortels qui est une vie de misère."